Giro di Lombardia, Michael Storer: “Mi sono sentito bene fin dall’inizio, è stata una stagione fantastica”

Michael Storer ha conquistato un ottimo terzo posto in occasione del Giro di Lombardia 2025, una delle ultime competizioni di ciclismo su strada della stagione. Ottima prova per l’australiano, il quale si è ben comportato nel percorso di 241 km con partenza da Como ed arrivo a Bergamo.

Nello specifico il corridore in forza al Tudor Pro Cycling Team ha accusato un ritardo di 3:14 rispetto al dominatore assoluto di giornata (nonché di stagione) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), il quale ha tagliato il traguardo per primo con il tempo di 5:45:53. Secondo posto invece per Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), attardato di 1:48.

Una volta arrivato in zona mista, l’australiano ha commentato quanto fatto: “Mi sentivo davvero molto bene fin dall’inizio della gara. A dire il vero, avevo capito che la top 10 era fattibile. Ho solo cercato di restare il più a lungo possibile nel gruppo di testa. Il gruppo si è ridotto sempre di più e io ho continuato a resistere. Sono contento di essere arrivato terzo”.

Storer ha poi proseguito: “Sì, ho corso molti rischi in discesa. Il problema era lo sprint in uscita di curva. Nel complesso, è stata una stagione davvero fantastica e non potevo fare di meglio per concluderla. Il prossimo anno cercherò di fare quello che ho fatto quest’anno: lavorare, essere il più preparato possibile per la gara. Se andrà bene sarà fantastico. Se non andrà, va bene lo stesso. Questa è la vita”.