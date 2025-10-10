Giro di Lombardia 2025, tutti gli italiani in gara. Assente Ciccone, attesa per Scaroni

L’attesa per il Giro di Lombardia 2025 sta per volgere al termine. La 119esima edizione della “Classica delle foglie morte”, nonché ultima Monumento stagionale in programma, verrà disputata sabato 11 ottobre, con partenza da Como ed arrivo a Bergamo dopo 238 chilometri. La corsa lombarda completa i grandi appuntamenti stagionali, mettendo di fronte i migliori corridori del circuito.

Il padrone assoluto della gara è Tadej Pogacar, fresco campione europeo e mondiale. Lo sloveno ha vinto le quattro edizioni precedenti e punta quest’anno ad un incredibile cinquina, riuscita solo a Fausto Coppi. Il fuoriclasse dell’UAE Team Emirates XRG sembra essere il grande favorito per domani ma il suo grande rivale Remco Evenepoel vorrà dimostrare di non essere da meno.

Saranno invece 42 gli italiani al via, dopo la notizia del forfait di Giulio Ciccone. L’ultima vittoria azzurra risale al 2017, quando fu Vincenzo Nibali ad imporsi. La top-10 potrebbe essere l’obiettivo di domani, con Christian Scaroni atteso dopo il quarto posto all’Europeo. Da tenere in considerazione anche Giulio Pellizzari ed Andrea Bagioli, terzo nel 2023 ma mai davvero incisivo quest’anno.

ITALIANI IN GARA GIRO DI LOMBARDIA 2025

ALPECIN DECEUNINCK

VERGALLITO Luca

ARKEA B&B HOTELS

EPIS Giosuè

VERRE Alessandro

BAHRAIN VICTORIOUS

CARUSO Damiano

TIBERI Antonio

ZAMBANINI Edoardo

COFIDIS

OLDANI Stefano

DECATHLON AG2R LA MONDIALE

VENDRAME Andrea

GROUPAMA FDJ

GERMANI Lorenzo

INEOS GRENADIERS

GANNA Filippo

PUCCIO Salvatore

INTERMARCHÉ-WANTY

PETILLI Simone

ROTA Lorenzo

LIDL-TREK

BAGIOLI Andrea

MOSCA Jacopo

MOVISTAR

FORMOLO Davide

MILESI Lorenzo

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

CALZONI Walter

BRAMBILLA Gianluca

RED BULL BORA HANSGROHE

ALEOTTI Giovanni

PELLIZZARI Giulio

SOBRERO Matteo

SOUDAL QUICK-STEP

CATTANEO Mattia

GAROFOLI Gianmarco

TEAM JAYCO ALULA

DE MARCHI Alessandro

ZANA Filippo

TEAM POLTI VISITMALTA

PIGANZOLI Davide

BAIS Davide

BAIS Mattia

DE CASSAN Davide

TONELLI Alessandro

VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANÉ

FIORELLI Filippo

MAGLI Filippo

PINARELLO Alessandro

STENICO Mattia

TAROZZI Manuele

TOLIO Alex

XDS ASTANA TEAM

SCARONI Christian

CONCI Nicola

MASNADA Fausto

ULISSI Diego

VELASCO Simone