Giro di Lombardia 2025: tutte le salite, le pendenze e le percentuali. Cinque asperità nella provincia di Bergamo

Sabato 11 ottobre andrà in scena il Giro di Lombardia 2025, iconica corsa in linea di ciclismo su strada giunta alla sua edizione numero 119 che chiude il ciclo delle Classiche Monumento. Sarà oltremodo impegnativo il percorso che dovranno affrontare quest’anno i corridori. Il tracciato è infatti lungo 241 km con partenza da Como, arrivo a Bergamo e oltre 4.400 metri di dislivello.

Saranno complessivamente sei le salite, che contrassegneranno le parti salienti di una gara che offrirà davvero poco respiro ai protagonisti. La prima sarà la “sacra” ascesa del Ghisallo, nella cui cima è situato il Museo Del Ciclismo; un impegno che non farà selezione.

Le cose cambieranno una volta che i corridori transiteranno nella provincia di Bergamo con ben cinque grandi asperità: si parte con la salita di Roncola Alta (9,4 km al 6,6% di pendenza media), per poi proseguire con quella di Berbenno (6,8 km al 4,6%).

Si passerà quindi per Passo della Crocetta (11 km al 6,2%) e Zambla Alta (9,5 al 3,5%, ma gli ultimi 2500 metri al 7%) per poi concludersi con il Passo di Ganda (9,2 km al 7,3%), fatica che lascerà poi 32 chilometri per il traguardo (16 in discesa e 12 pianeggianti) prima dello strappo di Città Alta, dove potrebbe verificarsi la selezione decisiva.