Giro di Lombardia 2025: Tadej Pogacar all’appuntamento con la storia, Evenepoel prova a stare più vicino

Va a chiudersi la stagione e dunque appuntamento con la Classica delle Foglie Morte, l’ultima Monumento della stagione: il Lombardia. Da Como a Bergamo, percorso come di consueto durissimo e startlist di lusso con un protagonista annunciato.

PERCORSO

238 sono i chilometri da percorrere. Si affronta subito la nota salita della Madonna del Ghisallo: 8,8 chilometri al 3,9%. Dopo un centinaio di chilometri ci si sposta verso la Roncola: 7,5 chilometri al 7,4%, già un’ascesa molto impegnativa. Non c’è più tempo per rifiatare: subito dopo la discesa infatti si sale verso Berbenno (6,9 chilometri al 4,9%). Poi il tratto decisivo della corsa: Passo della Crocetta (11,7 chilometri al 5,8%) e si prosegue verso Zambla Alta (9,8 chilometri al 3,3%). Lunga discesa e si affronta la salita più dura di giornata: Passo Ganda, con 9 chilometri al 7,1% ed un tratto finale che vede pendenze praticamente sempre in doppia cifra. Discesa tecnica e c’è spazio ancora per la salita di Colle Aperto a Bergamo Alta di 1,3 chilometri al 7,4% prima di lanciarsi verso il traguardo.

FAVORITI

Tadej Pogacar si presenta al via da campione del mondo e campione d’Europa e va all’appuntamento con la storia: cinque vittorie le ha conquistate solamente Fausto Coppi, ma non consecutive come potrebbe fare lo sloveno. È un gradino sopra tutti e può giocarsi anche una carta in squadra come Isaac del Toro, che se non fosse per il compagno sarebbe tra i più attesi. A sfidare Pogacar ci proverà Remco Evenepoel con l’obiettivo di arrivare più vicino rispetto a Ruanda e Francia. Altri nomi da fare quelli di Tom Pidcock e Ben Healy.

ITALIANI

In casa azzurra l’obiettivo è la top-10, almeno realisticamente. Ci proverà Christian Scaroni, reduce dal quarto posto continentale, possono tentare qualcosa anche Gianmarco Garofoli, Giulio Pellizzari, Lorenzo Milesi e Davide Piganzoli.