Ciclismo
Giro di Lombardia 2025: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Pogacar ed Evenepoel, forfait di Ciccone
Sabato 11 ottobre si correrà la 119ma edizione del Giro di Lombardia, classica di fine stagione che nelle ultime quattro edizioni ha visto il dominio dello sloveno Tadej Pogacar, il quale punta al record di Fausto Coppi, unico ad aver vinto per cinque volte la corsa.
La “Classica delle foglie morte” prenderà il via da Como ed arriverà a Bergamo dopo 241 km: a provare a rompere le uova nel paniere allo sloveno sarà il belga Remco Evenepoel, riproponendo il duello già visto a Mondiali ed Europei.
Non ci sarà, invece, Giulio Ciccone, costretto al forfait dopo essersi ammalato al termine della rassegna iridata: l’azzurro, già costretto a saltare il Giro dell’Emilia, ha dunque posto fine alla propria stagione e tornerà in sella in gare ufficiali nel 2026.
STARTLIST PROVVISORIA GIRO DI LOMBARDIA 2025
UAE TEAM EMIRATES XRG
1 POGAČAR Tadej
2 DEL TORO ROMERO Isaac
3 MAJKA Rafal
4 NOVAK Domen
5 SIVAKOV Pavel
6 VINE Jay
7 YATES Adam Richard
ALPECIN-DECEUNINCK
11 MEURISSE Xandro
12 BAYER Tobias
13 DEBRUYNE Ramses
14 GLIVAR Gal
15 GOGL Michael
16 JANSSENS Jimmy
17 VERGALLITO Luca
ARKEA-B&B HOTELS
21 SVESTAD-BÅRDSENG Embret
22 EPIS Giosuè
23 GUERNALEC Thibault
24 GUERNALEC Victor
25 HUYS Laurens
26 TJØTTA Martin
27 VERRE Alessandro
BAHRAIN VICTORIOUS
31 MARTINEZ Lenny
32 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello
33 CARUSO Damiano
34 EULÁLIO Afonso
35 TIBERI Antonio
36 TRÆEN Torstein
37 ZAMBANINI Edoardo
COFIDIS
41 ARANBURU DEVA Alex
42 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion
43 LASTRA MARTINEZ Jonathan
44 OLDANI Stefano
45 SAMITIER Sergio
46 TEUNS Dylan
47 THOMAS Benjamin
DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
51 PRODHOMME Nicolas
52 STAUNE-MITTET Johannes
53 BERTHET Clément
54 BISIAUX Léo
55 TRONCHON Bastien
56 VENDRAME Andrea
57 SEIXAS Paul
EF EDUCATION – EASYPOST
61 HEALY Ben
62 CARAPAZ Richard
63 HONORÉ Frølich Mikkel
64 POWLESS Neilson
65 RAFFERTY Darren
66 SHAW James
67 SWEENY Harrison William
GROUPAMA-FDJ
71 GREGOIRE Romain
72 BRAZ AFONSO Clément
73 BYSTRØM Sven Erik
74 GERMANI Lorenzo
75 MARTIN GUYONNET Guillaume
76 MOLARD Rudy
77 ROLLAND Brieuc
INEOS GRENADIERS
81 ARENSMAN Thymen
82 BERNAL GOMEZ Egan Arley
83 GANNA Filippo
84 HAMILTON Lucas Wade
85 KWIATKOWSKI Michal
86 LANGELLOTTI Victor
87 PUCCIO Salvatore
INTERMARCHÉ – WANTY
91 ZIMMERMANN Georg
92 BARRE Louis
93 GOOSSENS Kobe
94 MEINTJES Louis Du Bouisson
95 PETILLI Simone
96 ROTA Lorenzo
97 SMITH Dion Allan
LIDL-TREK
101 SKJELMOSE Mattias
102 BAGIOLI Andrea
103 BERNARD Julien
104 MOLLEMA Bauke
105 MOSCA Jacopo
106 SIMMONS Quinn
107 SKUJINS Toms
LOTTO
111 LIVYNS Arjen
112 CRAPS Lars
113 ORINS Robin
114 SEPÚLVEDA Eduardo
115 TAMINIAUX Lionel
116 THOMPSON Reuben
117 VANDENABEELE Henri
MOVISTAR TEAM
121 ROMO OLIVER Javier
122 AULAR SANABRIA Orluis Alberto
123 CANAL BLANCO Carlos
124 FORMOLO Davide
125 MILESI Lorenzo
126 QUINTANA ROJAS Nairo
127 RUBIO REYES Einer Augusto
Q36.5 PRO CYCLING TEAM
131 PIDCOCK Thomas
132 AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel
133 CALZONI Walter
134 BRAMBILLA Gianluca
135 CAMPRUBÍ PIJUAN Marcel
136 VADER Milan
137 ZUKOWSKY Nickolas
RED BULL – BORA – HANSGROHE
141 ROGLIČ Primož
142 ALEOTTI Giovanni
143 HINDLEY Jai
144 PELLIZZARI Giulio
145 SOBRERO Matteo
146 TRATNIK Jan
147 VLASOV Aleksandr
SOUDAL QUICK-STEP
151 EVENEPOEL Remco
152 CATTANEO Mattia
153 GAROFOLI Giacomo
154 LANDA MEANA Mikel
155 LECERF Junior
156 SERRY Pieter
157 VERVAEKE Louis
TEAM JAYCO ALULA
161 O’CONNOR Ben Alexander
162 CONCA Filippo
163 DE MARCHI Alessandro
164 DUNBAR Edward
165 MATTHEWS Michael
166 SCHMID Mauro
167 ZANA Filippo
TEAM PICNIC POSTNL
171 ONLEY Edgar Oscar
172 BARGUIL Warren
173 COMBAUD Romain
174 HAMILTON Christopher
175 KOERDT Bjoern
176 LEEMREIZE Gijs
177 VERMAERKE Kevin
TEAM POLTI VISITMALTA
181 PIGANZOLI Davide
182 BAIS Davide
183 BAIS Mattia
184 DE CASSAN Davide
185 GÓMEZ BECERRA Germán Dario
186 SEVILLA LOPEZ Diego Pablo
187 TONELLI Alessandro
TEAM VISMA | LEASE A BIKE
191 TULETT Ben
192 BENOOT Tiesj
193 GRAAT Tijmen
194 KRUIJSWIJK Steven
195 KUSS Sepp
196 LEMMEN Bart
197 UIJTDEBROEKS Cian
TUDOR PRO CYCLING TEAM
201 STORER Michael
202 ALAPHILIPPE Julian
203 HIRSCHI Marc
204 KLUCKERS Arthur
205 THALMANN Roland
206 WARBASSE Lawrence
207 WILKSCH Hannes
UNO-X MOBILITY
211 JOHANNESSEN Tobias Halland
212 BUGGE Urianstad Martin
213 DVERSNES Fredrik
214 HOELGAARD Markus
215 HOLTER Ådne
216 KULSET Johannes
217 LEKNESSUND Andreas
VF GROUP BARDIANI-CSF FAIZANÈ
221 FIORELLI Filippo
222 MAGLI Filippo
223 PINARELLO Alessandro
224 ROJAS NARANJO Vicente
225 STENICO Mattia
226 TAROZZI Manuele
227 TOLIO Alex
XDS ASTANA TEAM
231 SCARONI Christian
232 CHAMPOUSSIN Clément
233 CONCI Nicola
234 HIGUITA GARCIA Sergio Andres
235 MASNADA Fausto
236 ULISSI Diego
237 VELASCO Simone