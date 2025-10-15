Giro del Veneto 2025: sempre e solo UAE Team Emirates – XRG. Del Toro domina, secondo Sivakov

Era il più atteso, voleva chiudere al meglio la stagione nell’ultimo appuntamento a disposizione e non ha tradito le aspettative: Isaac del Toro vince ancora, per la sedicesima volta in questo 2025, trionfando nel Giro del Veneto. Altro assolo per il fenomeno della UAE Team Emirates – XRG, squadra che continua a timbrare il cartellino (siamo a 95) e a lasciare le briciole agli avversari.

Otto corridori sono andati in avanscoperta nella prima fase di gara: Elia Viviani (Lotto), Mikel Retegi (Kern Pharma), Davide Bais (Team Polti VisitMalta), Sakarias Koller Loland e Storm Ingebrigsten (Uno-X Mobility), Michele Bicelli (Biesse-Carrera-Premac), Kevin Pezzo Rosola (General Store-Essegibil-F.ll Curia) e Filippo D’Aiuto (Petrolike).

Ovviamente a dettare il passo nel plotone la UAE Team Emirates – XRG in pieno controllo della situazione. Raggiunti i fuggitivi, ritmo impressionante da parte di Pavel Sivakov per lanciare sull’ascesa delle Torricelle il capitano Isaac del Toro: il messicano ha fatto per l’ennesima volta il vuoto, lasciando i rivali a distanza.

Il fuoriclasse 2003 si è lanciato verso il traguardo in solitaria, rendendo tutto facile sul finale. Alle sue spalle Sivakov nonostante il lavoro fatto è riuscito a fare doppietta, mentre Jonas Abrahamsen si è aggiudicato lo sprint del gruppo valido solo per la terza piazza. Migliore degli italiani Simone Velaco (XDS Astana Team), quinto, mentre la coppia Team Jayco AlUla formata da Filippo Zana e Davide De Pretto chiude la top-10.