Giro del Veneto 2025: Isaac del Toro super favorito, Scaroni ci prova

Va a completarsi il calendario italiano di ciclismo su strada, ultimi appuntamenti della stagione. Spazio all’edizione numero 88 del Giro del Veneto, rivoluzionata rispetto alle ultime. Passerella d’addio per Elia Viviani, andiamo a scoprire nel dettaglio la corsa.

PERCORSO

Cambia rispetto alle passate stagioni, il luogo di partenza ed arrivo. Si scatta da Vicenza, si giunge dopo 169,5 chilometri a Verona. La prima parte sarà caratterizzata da un tracciato prevalentemente pianeggiante. Successivamente il gruppo arriverà a Verona dove prenderà il via il circuito conclusivo, che sarà composto da cinque tornate di 15 chilometri ciascuna. Ogni volta i corridori dovranno affrontare la salita di Cima Torricelle. Questa ascesa è di 3,2 chilometri, con punte anche fino all’8%, scollinamento a 9 chilometri dall’arrivo.

FAVORITI

Quasi impossibile arrivare a quota 100 per la UAE Team Emirates – XRG che però vuole ovviamente avvicinarsi a cifra tonda. Squadra emiratina che parte di nuovo favorita con Isaac del Toro a caccia dell’ennesimo successo stagionale. A provare a contrastare il messicano spazio a Romain Grégoire (Groupama – FDJ) e Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team). In casa Italia invece speranze affidate nuovamente a Christian Scaroni (XDS Astana Team) che vuole chiudere al meglio la sua stagione della consacrazione.