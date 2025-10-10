Ginevra Taddeucci regina in Costa Smeralda: azzurra vittoriosa nella 10 km in acque libere e Coppa del Mondo conquistata!

Dopo la pioggia del mattino, il sole a farsi largo tra le nuove in Costa Smeralda e baciare il volto sorridente di Ginevra Taddeucci. La toscana ha concluso in maniera trionfale la propria stagione, fatta di ben quattro argenti ai Mondiali di nuoto di fondo a Singapore, con l’affermazione nella 10 km in acque libere a Golfo Aranci, ultima tappa della Coppa del Mondo 2025. Un risultato che ha permesso all’azzurra di primeggiare nella classifica generale del massimo circuito internazionale (Taddeucci 2600, Martinez Guillen 2250, Boy 1950).

Una gara iniziata in perfetto stile “Taddeucci”: a spingere fin dalla prima bracciata, nel piacere di imporre il proprio ritmo. Un modo anche per capire la condizione delle rivali. Il fondo non è solo prestazione pura, ma anche lettura tattica. Per questo, dopo aver aperto la via, Ginevra ha pensato bene di lasciare l’iniziativa alle altre: la francese Caroline Laure Jouisse e la fortissima australiana Moesha Johnson, primattrice nella rassegna iridata sull’isola di Sentosa.

A sorpresa, nelle fasi calde è stata la polacca Klaudia Tarasiewicz a provare a far saltare il banco, seguita da Johnson e Taddeucci. L’azzurra confidava nella forza dell’australiana, non avendo come primo pensiero la conquista del successo di tappa, quanto la priorità di terminare davanti alla spagnola Angela Martinez Guillen.

L’aussie però non aveva la bracciata dei tempi migliori e Taddeucci ha fatto da sé. Un ultimo giro sontuoso in cui ha agganciato la polacca, dando vita a un confronto spalla a spalla pregevole. Negli ultimi 200 metri la toscana ha fatto vedere di averne di più, conquistando la vittoria col crono di 1:58:56.50 a precedere di 0.7 Tarasiewicz e di 4.00 la tedesca Lea Boy. A completare la top-5 troviamo Jouisse (+5.80) e Martinez Guillen (+7.10). Sesta un’ottima Linda Caponi a 7.90.

Più distanti le altre azzurre: Barbara Pozzobon 19ma, Giulia Berton 20ma, Iris Menchini 21ma, Alessia Ossoli 22ma, Viola Giraudo 23ma, Emma Micheletti 26ma, Erika Giacomini 31ma, Mahila Spennato 35ma, Gaia Piccione 40ma, Elena Tortora 45ma, Federica Sirchia 46ma e Rebecca Rimoldi 47ma.