Gennaro Gattuso dopo il successo sull’Estonia: “Grazie ai ragazzi per l’impegno! Contro Israele per blindare il secondo posto”

Gennaro Gattuso è soddisfatto al termine del match vinto dall’Italia in casa dell’Estonia per 3-1 valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2026. A Tallinn la nazionale azzurra ha sbloccato il match dopo soli 4 minuti con Kean, quindi ha raddoppiato attorno alla mezzora con Retegui (che aveva prima sbagliato un calcio di rigore), quindi nella ripresa ha arrotondato con il primo gol con l’Italia di Francesco Pio Esposito, prima del 3-1 estone grazie ad un errore di Gigio Donnarumma.

Nel post-gara, ai microfoni di Raisport, il tecnico calabrese non ha lesinato complimenti ai suoi ragazzi: “Penso che sia fondamentale creare occasioni da gol. Poi, come sempre, si possono segnare o sbagliare. Anche i calci di rigore. Ancora una volta, però, devo fare i complimenti ai ragazzi e ringraziarli per l’impegno che hanno messo in campo e la voglia. Continuiamo nella strada giusta. Ora dobbiamo recuperare le energie, dato che nel secondo match di ogni finestra storicamente facciamo fatica”.

Gennaro Gattuso ha le idee molto chiare sulla sfida di martedì di Udine contro Israele: “Un match che vale moltissimo. Se vinciamo blindiamo il secondo posto e potremmo iniziare a pensare ai playoff di marzo con maggiore serenità. La nostra missione? Crescere partita dopo partita. Stare insieme, lavorare e migliorare la convinzione. Con questo spirito si può sbagliare ma sono contento. Dobbiamo migliorare autostimo e meccanismi”.

Ultima battuta sulla nota stonata della serata estone, l’infortunio di Moise Kean: “Cosa si è fatto? Non abbiamo ancora parlato ma aveva male alla caviglia. Speriamo che non sia niente di grave perché avremo bisogno di tutti. Ad ogni modo oggi al suo posto è entrato Pio Esposito e ha fatto bene, andando anche a segno”.