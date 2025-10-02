Francisco Comesana sfiderà Musetti al 2° turno di Shanghai. Ritiro per Atmane, Opelka eliminato

Calato il sipario su questa giornata dedicata al primo turno del Masters1000 di Shanghai (Cina). Sul cemento asiatico caldo e alto tasso d’umidità a caratterizzare i vari incontri. A pagarne le spese, in questo senso, è stato il francese Terence Atmane. Il talentuoso tennista transalpino è stato costretto ad alzare bandiera prima del tempo nel match contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli (n.43 del ranking). Atmane (n.68 ATP) si è ritirato sullo score di 4-4 nel primo parziale. Sarà il sudamericano il prossimo rivale dell’australiano Alex de Minaur.

In casa Italia è arrivata la tanto attesa vittoria (nei singoli incontri) di Matteo Arnaldi. Il ligure ha posto fine alla serie negativa di quattro eliminazioni al primo turno nei tabelloni principali dei tornei del massimo circuito, battendo il qualificato giapponese Rei Sakamoto (n.190 del ranking) col punteggio di 7-6 (3) 6-4. Nel prossimo round Arnaldi sarà opposto allo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.18 del seeding).

Rimanendo in qualche modo in ambito azzurro, Lorenzo Musetti avrà preso nota del prossimo avversario che affronterà in questo 1000. L’argentino Francisco Comesana (n.59 del mondo) si è imposto contro il francese Ugo Blanchet (n.149 del ranking) con lo score di 6-4 6-2 e sarà dunque lui il rivale del toscano. Si spera che Musetti, costretto al ritiro nei quarti di finale dell’ATP500 di Pechino per una contrattura al gluteo sinistro, si sia perfettamente ristabilito.

Vittoria in due set per l’americano Jenson Brooksby (n.86 ATP) contro il giapponese James Kent Trotter (n.212 del mondo) per 7-6 (2) 6-1. Brooksby sarà il prossimo avversario dell’olandese Tallon Griekspoor (n.27 del seeding). Il vincitore di questa sfida se la vedrà con chi la spunterà tra Jannik Sinner e il tedesco Daniel Altmaier.

Cina che ha potuto festeggiare i successi di Juncheng Shang e di Yunchaokete Bu. Il talentoso mancino asiatico (n.238 del ranking) ha sconfitto l’americano Aleksandar Kovacevic (n.67 ATP) per 6-4 3-6 6-3 e nel prossimo round giocherà contro il russo Karen Khachanov (n.9 del seeding). Bu (n.89 del mondo) ha avuto la meglio nell’ultimo incontro odierno dell’argentino Juan Manuel Cerundolo (n.71 del mondo), fratello minore di Francisco, col punteggio di 6-3 6-7 (5) 6-3. Il cinese giocherà contro l’italo-argentino Luciano Darderi (n.26 del seeding).

Gli altri accoppiamenti al secondo round saranno i seguenti: Cazaux-Norrie; Svrcina-Medvedev; Borges-Tsitsipas; Nakashima-Mahchrzak; Royer-Zverev; Rinderknech-Michelsen; Shapovalov-O’Connell; Halys-Lehecka; Auger-Aliassime-Tabilo; De Jong-Mensik; Bonzi-Diallo.