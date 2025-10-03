Francesco Bagnaia ha usato la GP24 di Morbidelli nei test di Misano: la conferma di Salucci

Le voci che si erano fatte largo nelle ultime ore hanno trovato immediata conferma: il team principal del team Ducati Pertamina VR46, Alessio Salucci, ha infatti confermato che una delle GP24 di proprietà di Franco Morbidelli è stata affidata a Francesco Bagnaia per una frazione dei test riservati alla MotoGP di Misano svolti dopo il Gran Premio di San Marino. Una notizia dal peso specifico notevole.

“Pecco”, com’è ben noto, andava alla ricerca del feeling all’anteriore, perso ormai da tempo, e ha sfruttato l’occasione dei test sulla pista intitolata a Marco Simoncelli per provare la moto di “Franky”. Un cambiamento che ha dato subito effetti importanti, dato che il due volte campione del mondo girava quasi un secondo più veloce rispetto al disastroso weekend di gare. Non ultimo, poi, Bagnaia ha centrato la doppietta nel Gran Premio del Giappone.

In realtà, però, Bagnaia aveva ammesso di avere utilizzato solo alcuni componenti vecchi sulla sua moto, mentre con il passare del tempo si è diffusa l’ipotesi che la svolta di Bagnaia sia derivata dal passaggio a una GP24 equipaggiata con il motore GP25 di quest’anno. Bagnaia, infatti, non può modificare le specifiche del motore a causa delle norme di omologazione, ma si dice che il propulsore della GP25 sia comunque molto simile al suo predecessore.

“Sì. Pecco ha provato la nostra moto, quella di Morbidelli, nel corso dei test di Misano – le parole di Alessio Salucci a Jack Appleyard, pit-lane reporter di Dorna, nel corso della FP1 di Mandalika – Ma dopo lunedì, la moto è tornata nel nostro box. E dopo, non so cosa sia successo. Come si spiega tutto questo? Siamo una famiglia, la famiglia Ducati. Il team ci aveva chiesto una piccola mano e noi gliel’abbiamo data volentieri”.

Ad ogni modo, il mistero è stato dunque risolto. Dopo le parole dei giorni scorsi di Bagnaia che non confermava di aver provato la moto di Morbidelli nei test sulla pista romagnola, è arrivata la conferma direttamente dal team principal della scuderia Ducati Pertamina VR46. Un intrigo che, a quanto pare, però, ha dato una bella iniezione di fiducia, dal punto di vista tecnico e di fiducia, per “Pecco” che a Motegi ha vissuto il weekend migliore da un anno a questa parte…