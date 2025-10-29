Football americano, l’Italia chiude gli Europei con un bronzo che ci conferma ai massimi livelli continentali

Di bronzo… in bronzo. L’Italia, infatti, chiude con un ottimo terzo posto i Campionati Europei 2025 di football americano che hanno visto la propria Final Four a Krefeld in Germania. Un risultato di prestigio per un movimento che continua a dare grandi soddisfazioni e che, negli ultimi anni, ha mantenuto un livello sempre altissimo.

In questa occasione gli Azzurri chiudono con parecchio amaro in bocca. La semifinale persa per 8-9 contro la Finlandia brucia ancora. Il gruppo guidato dal quarterback Luke Zahradka ha dimostrato di potersela giocare ad armi pari contro tutte le compagini più forti a livello continentale e, solamente per piccoli dettagli, non è stato in grado di raggiungere l’atto conclusivo.

La medaglia di bronzo è arrivata dopo aver superato nella finale di consolazione i padroni di casa della Germania con un 17-14 combattutissimo. Un match nel quale l’Italia ha confermato di essere una squadra solida e profonda e che, soprattutto, potrà confermarsi ai piani alti a livello continentale anche nelle prossime occasioni. Dopo il titolo conquistato nel 2021 in casa della Svezia, per gli Azzurri arriva il secondo bronzo consecutivo dopo quello del 2023. In poche parole, la nostra nazionale si può fregiare di tre podi consecutivi nei Campionati Europei.

Le parole di Leoluca Orlando, presidente della FIDAF: “Terzi in Europa: un risultato importante che conferma la grande forza della nostra Nazionale dopo una partita praticamente non giocata sabato contro la Finlandia, con il maltempo protagonista. Una vittoria contro la Germania in Germania, a due passi da Düsseldorf dove il prossimo anno si giocheranno i Campionati del Mondo di flag football: credo sia il modo migliore per confermare il percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028“.