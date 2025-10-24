Football americano, scatta la Final 4 degli Europei: l’Italia vuole il quarto titolo della sua storia!

Il grande football americano è pronto a tornare in scena. Nel fine settimana in arrivo, infatti, si andrà ad eleggere la nazionale Campione d’Europa 2025. Tra sabato 25 e martedì 28 ottobre sarà di scena l’attesissima Final Four che si disputerà a Krefeld in Germania al Grotenburg Stadion.

L’Italia vuole di nuovo centrare il titolo, come accaduto nel 2021 e come sfiorato nel 2023. Nella prima occasione il Blue Team riuscì a superare la Svezia a domicilio con un nettissimo 41-14, nella seconda, invece, la nostra nazionale si accontentò del terzo posto, superando anche in quel caso la compagine scandinava nella finale di consolazione. Il titolo, invece, andò all’Austria che demolì in finale la Finlandia con un secco 28-0.

Austria e Finlandia saranno di nuovo protagoniste nella Final Four, assieme ad Italia e Germania. Gli Azzurri cercheranno di mettere le mani sul titolo dopo un percorso di spessore. La formazione guidata dall’head coach Brian Michitti, hanno superato la Svizzera (45-0) e hanno poi rimontato la Danimarca (28 a 27 con un finale davvero da cuori forti). Le parole del nostro selezionatore: “Ci presentiamo a queste Final Four consapevoli delle difficoltà ma pronti a giocare il nostro miglior football,” ha dichiarato Coach Michitti. “Affronteremo squadre straordinariamente preparate e ben allenate, ma è proprio questo il livello che vogliamo e meritiamo. Il nostro obiettivo è chiaro: competere senza paura e onorare l’azzurro fino all’ultima yard”. (Fonte: FIDAF).

L’Italia si prepara, quindi, per la propria semifinale che si disputerà sabato 25 ottobre alle ore 13.00 contro la Finlandia. Tre titoli contro cinque. Un match davvero spettacolare. Dall’altra parte, invece, alle ore 19.00 sarà la volta di Austria-Germania per definire la seconda finalista.

PROGRAMMA FINAL 4 EUROPEI 2025

Sabato, 25 ottobre – Semifinali

Ore 13:00 – Finlandia vs Italia

Ore 19:00 – Austria vs Germania

Martedì, 28 ottobre – Finali

Ore 13:00 – Finale 3°/4° posto

Ore 19:00 – Finale per il titolo