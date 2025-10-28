Football americano, l’Italia conquista il bronzo agli Europei. Germania sconfitta in rimonta

L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2025 di football americano: dopo aver perso contro la Finlandia per 9-8 nella semifinale andata in scena sabato pomeriggio, gli azzurri si sono riscattati sul campo di Krefeld e hanno sconfitto per 17-14 la Germania padrona di casa, reduce dal ko contro l’Austira (30-9). Sotto una pioggia leggera, la nostra Nazionale ha saputo confermarsi sul podio continentale per la terza volta consecutiva, dopo il trionfo di quattro anni fa e la terza piazza del 2023.

I tedeschi si sono portati in vantaggio con il touchdown di Heiko Bals e la trasformazione di Florian Finke (7-0), ma gli azzurri sono stati bravi a pareggiare con il TD messo a segno da Carlo Tassan su pass di Luke Zahradka, a cui ha fatto seguito il calcio tra i pali di Matteo Felli (7-7). La Germania ha rimesso la testa avanti nel secondo quarto con la ricezione in endzone di Niklas Schumm (7-14), ma l’Italia è riuscita ad accorciare le distanze grazie a un field goal di Matteo Felli per il 10-14 all’intervallo.

Terzo quarto senza marcature, poi un intercetto di Valentino Rotelli nell’ultima frazione rilancia l’Italia. La nostra Nazionale si rende protagonista di un drive superbo, coprendo 90 yard: passaggio formidabile di Zahradka, il pallone arriva perfetto nelle mani di Matteo Mozzanica, Felli trasforma e gli azzurri operano il sorpasso (17-14).

Brividi nell’ultimo minuto: lo staff tedesco chiama il field goal (quarto tentativo con tre yard per arrivare al primo down), il calcio esce alla sinistra dei pali e la nostra Nazionale può sorridere. Salutano la maglia azzurra delle colonne portanti come Alessandro Vergani, Matteo Felli e Giovanni Caccialuppi, mentre Luke Zahradka è stato premiato come MVP. Stasera (ore 19.00) saranno Finlandia e Austria a contendersi il titolo.