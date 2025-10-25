Football americano, l’Italia cede di misura alla Finlandia nella semifinale degli Europei

L’Italia è stata sconfitta dalla Finlandia per 9-8 nella semifinale degli Europei 2025 di football americano e deve dire addio al sogno di conquistare il titolo continentale per la quarta volta nella propria storia, a quattro anni dall’ultima gioia. Gli azzurri hanno perso sul campo di Krefeld (Germania) nell’incontro che ha aperto la Final Four, a cui la nostra Nazionale si era qualificata sconfiggendo la Svizzera e la quotata Danimarca nella fase a gironi.

I ragazzi di coach Brian Michitti si sono dovuti inchinare al cospetto di una formazione che vanta ben cinque affermazioni in questo evento e che oggi è riuscita a essere superiore nei dettagli, meritandosi così l’accesso alla finale contro la vincente della semifinale tra Austria e Germania (in programma alle ore 19.00 odierne). L’Italia dovrà accontentarsi di giocare l’atto conclusivo per il terzo posto contro chi perderà il match in lingua tedesca, l’appuntamento è per martedì 28 ottobre (ore 13.00).

La Finlandia è passata in vantaggio nel secondo quarto grazie al touchdown messo a segno da Lehtonen, che non è stato trasformato. Nei secondi finali della frazione è arrivato un field goal grazie al piede di Ruohonen dalle 27 yard e così i nordici si sono issati sul 9-0 a metà partita. L’Italia è rimasta aggrappata all’incontro e nell’ultimo quarto ha accorciato le distanze grazie alla la difesa con una safety, dopo un ottimo punt calciato da Zahradka (2-9). A seguire Minniti ha firmato il touchdown che ha permesso agli azzurri di portarsi a un punto di distanza (8-9).

L’Italia ha però poi fallito la conversione dai due punti che, se concretizzata, avrebbe permesso di issarsi sul 10-9. La Finlandia ha controllato la situazione e si è meritata l’atto conclusivo, mentre la nostra Nazionale esce dal campo con un po’ di amarezza.