FOLGORI AZZURRE! L’Italia piega la Germania ed é oro ai Mondiali nell’inseguimento a squadre!

Sventola finalmente altissimo il Tricolore ai Mondiali di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Santiago del Cile. C’era un’attesa spasmodica per la finale dell’inseguimento a squadre femminile ed il quartetto azzurro ha regalato una gioia immensa, vincendo la sfida per la medaglia d’oro contro la Germania, detentrice del record del mondo. Un trionfo fenomenale quello delle azzurre, che tornano sul gradino più alto del podio della rassegna iridata tre anni dopo la storica prima volta.

Semplicemente perfette le azzurre Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Martina Alzini e Federica Venturelli (con loro sul podio anche Chiara Consonni) che hanno concluso con il tempo di 4’09”560 contro il 4’09”951 stabilito dalle tedesche. Dopo il primo chilometro, che ha visto la Germania portarsi in vantaggio di 5 decimi, le azzurre hanno completamente cambiato ritmo.

Il quartetto italiano ha cominciato a guadagnare in maniera progressivamente. Proprio la fase centrale della finale è stata quelle decisiva, visto che le azzurre si sono presentate a due giri dal termine con quasi un secondo e mezzo di vantaggio sulle tedesche.

Nel finale, però, l’Italia è rimasta in tre, ha sofferto e ha stretto i denti. La Germania ha tentato una rimonta disperata, ma il vantaggio delle azzurre era abbastanza rassicurante. Le tedesche hanno assottigliato il distacco, ma con l’Italia che ha mantenuto comunque più di tre decimi di vantaggio, conquistando così la prima medaglia d’oro di questo Mondiale cileno. Nella finale per il bronzo netta vittoria della Gran Bretagna contro il Belgio.