Flavio Cobolli: “Non sono al 100%, ero molto stanco dopo il torneo di Almaty”

Flavio Cobolli ha vinto all’esorio a Vienna contro il ceco Tomas Machac ed ora attende agli ottavi il vincente della sfida tra Jannik Sinner ed il tedesco Daniel Altmaier. L’azzurro, che oggi giocherà anche in doppio assieme al transalpino Corentin Moutet, ha descritto le proprie sensazioni al termine del vittorioso match di singolare vinto (fonte: Punto De Break).

Per Cobolli il torneo di Vienna è diventato una tappa in preparazione alla Coppa Davis: “Vediamo come va questo tabellone, sono arrivato qui dopo un torneo molto stancante, non sono sicuramente al 100%. Dopo Almaty ero molto stanco, quindi vediamo come vanno qui a Vienna e poi con il resto del team programmeremo le settimane che mancano alla Davis per arrivare al 100% a Bologna“.

L’azzurro lotterà per essere titolare in singolare a Bologna: “Sono contentissimo della convocazione, è un bel riconoscimento, un traguardo ed un motivo di stimolo per concludere la stagione al meglio. A fine stagione sono tutti un po’ stanchi, i viaggi accumulati sono tanti, le partite pure. Sono un po’ provato, ma sceglieremo il miglior programma per arrivare al massimo ed essere pronti al 100% in Coppa Davis“.