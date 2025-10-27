Flavio Cobolli fiducioso: “Ho ottime sensazioni, la partita contro Sinner mi ha dato prova che sto bene”

Buona la prima per Flavio Cobolli al Masters 1000 di Parigi. Il romano è al secondo turno grazie alla netta vittoria contro il ceco Tomas Machac, liquidato con un 6-1, 6-4 in soli 54 minuti. Una partita impeccabile del romano che ha dominato dall’inizio alla fine, mostrando un tennis di alto livello. Grande resa al servizio (solo 7 punti persi complessivamente nei turni di battuta), tanti vincenti (17) e il controllo totale contro un avversario falloso e in confusione soprattutto nel primo parziale.

Prima vittoria in questo evento per Flavio: “Ho preparato al meglio la partita, sto lavorando sul servizio, credo si sia visto. Da varie settimane che mi trovo bene a battere e, per questo se posso, decido anche di servire per primo per prendere fiducia. Mi sono sentito deciso, sono contentissimo, ho risposto bene e la partita contro Machac è sempre difficile. Lui è un tennista molto forte, che temo molto e per questo ho cercato di staccarmi subito“, ha raccontato dopo la partita ai microfoni di Sky Sport.

“Mi sento più fresco ora che all’inizio dell’anno, sono in condizione fisica ottima e fare una partita difficile come quella contro Jannik a Vienna mi ha dato prova che sto bene e posso dire la mia“, ha aggiunto. Cobolli affronterà al 2° turno Ben Shelton, n. 5 del tabellone. Sarà la quinta sfida tra l’azzurro e l’americano: il bilancio è 2-2 nei quattro precedenti, con Shelton che ha vinto le sfide giocate quest’anno sul cemento di Montreal e Acapulco.

“Sarà una partita molto complicata, mi sento bene e gioco bene su questi campi e ho feeling coi miei colpi“, ha concluso. Campi piuttosto lenti quelli parigini, nei quali anche la palla dopo gli scambi si gonfia e non facile ottenere dei winners. Un fattore che potrebbe sorridere all’azzurro nell’incontro con l’americano.