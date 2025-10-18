Federica Brignone, rientro ancora lontano: “Non c’è una data”

Sono trascorsi ormai quasi sette mesi dal grave infortunio subito lo scorso 3 aprile durante i Campionati italiani di Slalom Gigante. Federica Brignone continua a lavorare giorno dopo giorno senza avere alcuna certezza per la data del possibile rientro in pista. Lo slalom gigante femminile in programma sabato prossimo a Solden aprirà la Coppa del Mondo 2025-26, ma l’obiettivo della vincitrice dell’ultima edizione non può che essere quello di provare a puntare al sogno di ogni atleta, i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’atleta valdostana, intervenuta al Media Day della FIS

Sull’imminente inizio della stagione: “No, me l’hanno chiesto, ma me l’hanno chiesto anche in una maniera diversa e quindi è stato bello. Per me è diverso, quest’anno non ho la pressione di dover andare in gare tra una settimana per cui è tutta una cosa diversa, ma mi ha fatto piacere vedere tutti qua appunto che non vedevo quasi nessuno da tanto tempo“.

Sulla data del possibile rientro:” Allora io, da quando mi sono fatta male, non ho non ho delle date precise. È molto complicato riuscire a darle e sto lavorando settimana per settimana, sicuramente migliora. Sicuramente lavoro tanto e questo è la cosa più positiva. Il mio programma è da dopodomani torno in J-Medical; quindi, sarò ancora lì per fare fisioterapia fin quando non sarò in grado di poter provare a mettere gli sci“.

Sull’affetto ricevuto nel momento di difficoltà: “In realtà devo ammettere che sono sorpresa appunto dell’affetto ricevuto in generale, però la cosa che mi ha fatto più piacere è la gente più vicina a me, a casa, i miei amici, la mia famiglia, come si sono dedicati a me in un momento di bisogno e quello non è mai da dare per scontato sinceramente. Ripeto, è stato piacevole, però ne avrei fatto comunque a meno“.