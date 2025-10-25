Federica Brignone a Soelden: “Ancora più voglia di tornare. Purtroppo vedrò Marta Bassino al J Medical…”

Tutto pronto a Soelden per la seconda manche dello slalom gigante femminile, prima tappa della Coppa del Mondo 2025. L’austriaca Julia Schleib sogna in casa la prima vittoria in carriera dopo una prima manche perfetta. La 27enne di Deutschlandsberg ha rifilato un distacco di 1.28 dall’americana Paula Moltzan e di 1.32 dalla croata Zrinka Ljutic.

In attesa della seconda manche, Rai Sport ha intervistato Federica Brignone, presente all’arrivo per sostenere le compagne azzurre. La valdostana, ferma da mesi a causa dell’infortunio rimediato ai Campionati Italiani, ha così commentato il suo ritorno alle gare da spettatrice: “So che sembra strano ma in realtà sono felicissima di tornare a vedere questo mondo. Per sei mesi sono entrata solo in riabilitazione. Ho avuto per fortuna un gruppo bellissimo e mi sono trovata bene. È bello tornare tra la famiglia dello sci, c’è una bella energie, mi viene ancora più voglia di tornare”.

Le condizioni attuali: “Sto bene, mentalmente lo sono sempre stata. Sono una persona sempre positiva fortunatamente. L’infortunio è stato davvero brutto, ho rischiato di non poter sciare mai più. Per me anche essere in mezzo alla gente è una cosa positiva ma voglio tornare a fare la sciatrice. Ce la sto mettendo tutta e continuerò con il lavoro”.

Sull’infortunio di Bassino: “Ho sentito Marta, l’ho confortata in privato. Non mi piace espormi pubblicamente. La vedrò purtroppo al J Medical, avrò occasione di stare un po’ con lei. Spero posso tornare in fretta”.