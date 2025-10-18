Fabio Quartararo fa saltare il banco e la pole a Phillip Island è sua. 2° Bezzecchi, Bagnaia in difficoltà

La zampata del fuoriclasse. Fabio Quartararo ha abituato in questa stagione a esaltarsi nel time-attack e lungo i saliscendi di Phillip Island (Australia), sede del 19° round del Mondiale 2025 di MotoGP, ha replicato. Il pilota francese della Yamaha ha ottenuto la pole-position dell’appuntamento aussie, la quinta in questo campionato, andando a prendersi la p.1 nell’ultimo giro utile.

Sembrava tutto scritto quando Marco Bezzecchi (Aprilia) aveva stampato il suo 1:26.496, dopo aver polemizzato non poco nel suo primo run della Q2 con Luca Marini e Francesco Bagnaia, rei di procedere troppo lentamente in traiettoria. E invece il transalpino ha calato l’asso, migliorando il riscontro del romagnolo di 31 millesimi, meno di un battito di ciglia. Per El Diablo si tratta della 21ª pole in top-class, mentre per la casa di Iwata è la 247ª. A completare la festa della squadra dei tre diapason anche il piazzamento del padrone di casa, Jack Miller (Team Pramac), terzo a 0.243.

Un risultato che ha dei riflessi importanti anche perché si chiude la serie mostruosa della Ducati che aveva ottenuto nella massima cilindrata 98 prime file consecutive. Il miglior pilota in sella alla Rossa è stato lo spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini), sesto a 0.455 e protagonista di due cadute nel corso della Q2, preceduto dall’Aprilia Trackhouse del connazionale Raul Fernandez (+0.386) e dalla KTM dell’iberico Pedro Acosta (+0.409).

Male Bagnaia. Si sperava di assistere a un’inversione di tendenza, ma per Pecco il risultato è stato insufficiente: 11° tempo a 0.820 e quarta fila. Il feeling con la GP25 non c’è stato e quanto accaduto a Motegi (Giappone) è sempre più la rappresentazione dell’eccezione e non della regola. Il piemontese non è riuscito a fare meglio, alle spalle anche di Marini (Honda), nono a 0.630, e di Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), decimo a 0.651.

In ottica Sprint (ore 06.00), Bezzecchi è sempre il favorito per il passo dimostrato, ma non dovrà fare errori che possano precludergli il successo. Domenica, visto che il romagnolo avrà un doppio long lap penalty da scontare, potrebbe fare più fatica.