F1, statistiche GP Messico 2025. Max Verstappen cerca “La Sexta” a Ciudad de Mexico!

L’Autodromo Hermanos Rodriguez si appresta a ospitare un Gran Premio valido per il Mondiale di Formula Uno per la 25ma volta nella storia. Dinamiche di stampo politico hanno portato al cambio di denominazione dell’appuntamento. Se fino al 2019 si è parlato di “GP del Messico”, dal 2021 si è passati al “GP di Città del Messico”.

Una modifica di natura formale, legata a finanziamenti statali prima presenti e poi assenti. La sostanza è rimasta la stessa. Il Gran Premio messicano (così tagliamo la testa al toro) ha avuto tre “vite” distinte. La prima andata dal 1964 al 1970, la seconda dipanatasi dal 1986 al 1992, la terza cominciata nel 2015. Dunque, al lordo della cancellazione dovuta alla pandemia, siamo di fronte al periodo più lungo in cui la gara è stata inserita nel calendario iridato.

Il circuito è stato oggetto di modifiche e ammodernamenti in concomitanza di ognuna delle diverse reincarnazioni del GP. Cionondimeno, il lay-out del tracciato non è mai cambiato radicalmente. Non va, infine, dimenticato come questo appuntamento abbia la particolarità di disputarsi in quota. Città del Messico è situata 2.300 metri sopra il livello del mare! Una dinamica che può tirare brutti scherzi alle power unit.

I NUMERI DEL MESSICO

Pilota con più vittorie: Max VERSTAPPEN (5)

L’olandese ha trionfato nel 2017, 2018, 2021, 2022, 2023.

Pilota con più pole position: Jim CLARK (4)

Lo scozzese è stato il più rapido nel 1963, 1964, 1965, 1967.

Piloti in attività con almeno una vittoria in Messico.

5 – VERSTAPPEN Max (2017, 2018, 2021, 2022, 2023)

2 – HAMILTON Lewis (2016, 2019)

1 – SAINZ Carlos Jr. (2024)

Piloti in attività con almeno una pole position in Messico.

2 – LECLERC Charles (2019, 2023)

1 – HAMILTON Lewis (2016)

1 – VERSTAPPEN Max (2022)

1 – SAINZ Carlos Jr. (2024)

Piloti in attività già saliti sul podio in Messico.

6 (2-4-0) – HAMILTON Lewis

5 (5-0-0) – VERSTAPPEN Max

2 (0-0-2) – LECLERC Charles

1 (1-0-0) – SAINZ Carlos Jr.

1 (0-1-0) – NORRIS Lando

Team con più vittorie: RED BULL (5)

Il Drink Team si è sempre imposto con Max Verstappen (2017, 2018, 2021, 2022, 2023)

Team con più pole position: LOTUS (6)

La defunta squadra britannica è stata la più rapida in qualifica con Jim Clark (1963, 1964, 1965, 1967), Jo Siffert (1968) e Ayrton Senna (1986).

Team in griglia con vittorie in Messico.

5 – Red Bull

3 – McLaren

3 – Williams

3 – Mercedes

3 – Ferrari

Team in griglia con pole position in Messico.

5 – Ferrari

3 – Williams

3 – McLaren

3 – Mercedes

2 – Red Bull

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

Guardando all’intera storia dell’appuntamento messicano…

– In 11 occasioni (45,8%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 15 occasioni (62,5%) il vincitore è partito dalla prima fila.

Riferendoci solo all’era turbo ibrida…

– In 4 occasioni (44,4%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 6 occasioni (66,7%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– In realtà, il dato più interessante è un altro. Nell’era turbo-ibrida, quindi dal 2015 in poi, 7 volte su 9 (77,8%) il GP è stato vinto dal pilota in testa al termine del primo giro! Le sole eccezioni sono rappresentate da Charles Leclerc nel 2019 e Max Verstappen nel 2024.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

PROST Alain

McLaren (1988); Ferrari (1990)