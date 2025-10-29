F1, Sergio Perez si toglie qualche sassolino: “Difficoltà in Red Bull? Ci si deve adattare a Verstappen”

Dopo un lungo periodo di silenzio, torna a parlare Sergio Perez. E non lo fa per caso, né per le solite frasi di rito. Il pilota, che l’anno prossimo tornerà nel circus della Formula 1 a bordo della Cadillac (nuovo team che entrerà ufficialmente nel giro dal 2026), ha commentato con il suo solito stile le ultime vicissitudini in Red Bull, sua ex squadra che lo ha licenziato con effetto immediato dopo la stagione deludente dello scorso anno.

Le parole, non poco significative, sono arrivate al margine del GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025, dove il nativo di Guadalajara è apparso come rappresentante del nuovo team, concedendo diverse interviste ai media presenti in loco non risparmiando non solo bordate alla casa di Milton Keynes, ma anche al suo ex compagno di squadra Max Verstappen.

In particolare, a Perez non è sfuggito il difficilissimo momento che sta vivendo il suo sostituto, ovvero Yuki Tsunoda, profilo che ha sostituito Liam Lawson, retrocesso dopo appena due GP. Un problema questo ampiamente previsto da “Checo”: “Appena si è concretizzata la separazione con la Red Bull, ho subito capito che chiunque fosse arrivato dopo di me sarebbe rimasto impotente. Io a malapena sono riuscito a sopravvivere in un ambiente così difficile. Non c’è nessun pilota che possa competere con Max, nemmeno Hamilton o Leclerc, perché tutto deve adattarsi al suo stile di guida”.

Perez ha quindi continuato: “il bilanciamento della macchina per esempio è molto particolare, e se non la guidi come lui sei completamente perso. Non si tratta solo di andare veloce, ma di gestire pressione e aspettative. Chi arriva alla Red Bull deve esserne consapevole”. Ricordiamo che l’anno prossimo nel box Sergio Perez sarà affiancato da Valteri Bottas, quest’anno coinvolto come terzo pilota in McLaren e Mercedes e nel 2024 impiegato in Sauber.