F1, ritorna lo spettro del budget cap. Punita l’Aston Martin

Il finale della stagione di Formula 1 potrebbe agitarsi non solo all’interno della pista. La situazione ci narra di uno dei Mondiali più equilibrati degli ultimi anni ma la lotta tra piloti non sembra essere il solo argomento di discussione durante il Gran Premio del Messico 2025. Il motivo è nuovamente il budget cap, già oggetto di violazioni e multe nel 2022.

In quel caso, proprio durante il weekend disputato a Città del Messico, la FIA assegnò una sanzione di 7 milioni di euro alla Red Bull, rea di aver superato il tetto massimo di spesa stabilito per i team per progettare la monoposto e far fronte ai danni ed alle multe. Oggi, dopo tre anni, ritorna lo spettro budget cup, con diverse scuderie coinvolte secondo varie indiscrezioni.

L’unica momentanea certezza è che l’Aston Martin è stata multata dalla FIA per una violazione procedurale. Il team britannico non ha infatti rispettato la scadenza entro la quale le scuderie devono presentare la documentazione per il budget cap.

Oltre alla già pubblica sanzione dell’Aston Martin, sembra proprio che lo scenario si possa allargare anche ad altre scuderie, con la Federazione che sta valutando nuove possibili violazioni.