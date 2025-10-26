F1, Oscar Piastri: “Oggi dovevo limitare i danni, ho bisogno di ampliare le mie capacità”

È Lando Norris il vincitore del Gran Premio del Messico 2025, ventesimo appuntamento del Mondiale F1. Il britannico ha condotto i 71 giri di gara indisturbato, non perdendo mai la leadership e concludendo con un vantaggio superiore ai 30 secondi. Si tratta della sesta vittoria stagionale per Norris che si prende, per un punto, la testa del Mondiale.

Seconda posizione per Charles Leclerc che ha resistito nel finale agli attacchi di Max Verstappen, aiutato anche dalla virtual safety car. Completa il podio proprio la Red Bull dell’olandese che può comunque ritenersi soddisfatto della sua rimonta. Quarta piazza per la sorpresa del GP del Messico, Oliver Bearman che, con la sua Haas è riuscito addirittura a concludere la gara davanti a Piastri.

Il weekend opaco dell’australiano si è concluso con il quinto posto e con il sorpasso di Norris nel Mondiale. Il nativo di Melbourne si è così espresso sulla sua gara: “Per tutta la gara mi sono trovato dietro qualcuno, in piena aria sporca, ed è stato complicato. La cosa più importante per me oggi era imparare. Dopo la giornata di ieri era chiaro che dovevo cambiare qualcosa nel mio stile di guida. Ho cercato di limitare i danni ma anche di capire meglio come adattarmi. Se oggi ho fatto qualche progresso, ne sarò felice”.

“Quando il tuo compagno vince e tu finisci quinto, non è un grande risultato. Negli ultimi weekend ho dovuto guidare in modo diverso, o forse non l’ho fatto quando avrei dovuto. È strano perché ho guidato come sempre, ma le gomme o le condizioni hanno richiesto un approccio diverso. Ho provato a cambiare qualcosa oggi e lo analizzeremo per capire se ha funzionato. L’auto non è cambiata, quindi il problema non è tecnico: Lando ha trovato il modo di adattarsi più rapidamente, io devo ancora farlo. Non serve reinventarsi, ma aggiungere strumenti alla mia cassetta degli attrezzi. Il mio modo di guidare ha funzionato per 19 gare, devo solo ampliare le mie capacità”, ha concluso Piastri.