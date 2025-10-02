F1, Oscar Piastri: “Non voglio ripetere gli errori di Baku. Mi attende un weekend di concertazione massima”

Oscar Piastri si è presentato concentrato e sereno in occasione del media-day che, come tradizione, sancisce il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sotto le luci dei riflettori del tracciato cittadino di Marina Bay ci attende un’altra tappa di capitale importanza per la corsa al titolo che, per il momento, è ancora rappresentata da un derby interno in casa McLaren, ma Max Verstappen è sempre più in agguato.

Dopo la doppietta Baku-Monza, infatti, il quattro-volte campione del mondo si è leggermente avvicinato al duo papaya, ma rimane ancora distante 69 lunghezze proprio dal pilota australiano, mentre Lando Norris si trova a 25 punti dal compagno di scuderia. In poche parole, si sta apparecchiando un finale di stagione davvero tutto da vivere con ogni punto che varrà doppio e ogni vittoria che potrebbe risultare decisiva per andare a mettere le mani sul trionfo finale.

Nel corso della conferenza stampa odierna Oscar Piastri ha iniziato il suo racconto da quanto accaduto due settimane or sono a Baku: “Non voglio certo ripetere gli errori commessi in Azerbaijan. Sono cose che possono succedere ma che non voglio accadano più. Ad ogni modo sono un essere umano e gli errori fanno parte del gioco”.



Il pilota nativo di Melbourne prosegue: “Cosa mi aspetto dal fine settimana di Marina Bay? Su una pista simile ogni errore sarà pagato a carissimo prezzo per cui bisognerà vivere tre giorni di massima concentrazione. La macchina dovrebbe sposarsi bene su questo layout per cui cercheremo di fare il massimo. I rivali non mancheranno, iniziando da Verstappen”.