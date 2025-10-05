F1, Oscar Piastri: “Non è il risultato che volevo. Contatto con Norris? Devo vedere il replay”

Oscar Piastri si è dovuto accontentare della quarta posizione in occasione del GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 andato in scena questo weekend presso il tracciato di Marina Bay. Un piazzamento che, sommato alla terza posizione di Lando Norris, ha permesso alla McLaren di conquistare aritmeticamente il titolo del Campionato Costruttori.

Non può comunque essere soddisfatto l’oceanico, finito giù dal podio pedendo alcuni punti in classifica. A vincere la gara è stato invece George Russell, il quale ha tenuto botta alla Red Bull di un sempre pericoloso Max Verstappen. Una volta arrivato in zona mista, l’australiano ha commentato quanto successo, glissando il suo parere circa il suo contatto con Lando Norris nelle primissime battute della corsa.

“È stata una gara difficile, con un primo giro difficile – ha detto Piastri – Non ho ancora visto il replay, l’ho vissuto solo da dentro la macchina, lo vedrò meglio per capire che cosa è successo. Oggi però è una giornata importante per tutto il team, non è il risultato che volevo, ma oggi per la squadra è il culmine del lavoro non solo di quest’anno ma anche di quelli precedenti. Sono orgoglioso di farne parte”.

Riguardo il contatto con Norris, Piastri molto telegraficamente ha aggiunto: “Non penso che Lando lo abbia fatto appositamente. Devo però rivedere tutto“.