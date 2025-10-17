Formula 1
F1, Oscar Piastri: “Mi sento fortunato ad essere terzo, vediamo cosa succederà domani in partenza”
Poteva partire meglio per Oscar Piastri il weekend dedicato alla prova del Mondiale di F1 negli Stati Uniti, il GP di Austin. Il leader della classifica iridata infatti è terzo nelle qualifiche della gara sprint che sono andate in scena nella notte italiana.
L’alfiere della McLaren chiude a 380 millesimi dalla vetta, occupata dal neerlandese Max Verstappen (RedBull), mentre in seconda piazza troviamo l’altra McLaren di Lando Norris.
L’australiano non troppo soddisfatto sulla qualifica odierna: “È stato un giro piuttosto disordinato, per essere onesti. Semplicemente non sono riuscito a metterlo insieme del tutto, quindi in un certo senso mi sento un po’ fortunato a essere terzo”.
Sensazioni positive verso la gara: “Ma il passo in macchina è buono e non c’è nulla di grave. Non è stata una giornata disastrosa, è stato solo un giro un po’ confusionario che spero di sistemare domani. Vedremo cosa succederà alla partenza, se riuscirò a fare una buona partenza e a mettermi nella posizione giusta. Sapere qual è la posizione giusta in curva 1 qui è spesso complicato, quindi vedremo cosa succederà più avanti”.