F1, Oscar Piastri amareggiato: “Non c’è passo. La situazione è questa”

Oscar Piastri continua a non ingranare al GP del Messico, ventesimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1. Il pilota della McLaren si è infatti piazzato solo in ottava posizione in occasione delle qualifiche e, in vista della gara di domani, partirà dalla settima casella solo per via della penalità di Carlos Sainz, chiamato a scontare l’infrazione commessa la scorsa settimana ad Austin.

Si preannuncia dunque una domenica molto difficile per l’australiano, il quale adesso rischia seriamente di perdere la leadership nella classifica piloti, considerando anche la più che brillante performance del compagno di squadra Lando Norris, poleman ed intenzionato a vincere.

Una volta arrivato in zona mista, l’oceanico ha commentato quanto fatto: “Credo che questo weekend sia abbastanza diverso rispetto a quello di Austin – ha detto Piastri – Qui non c’è passo. Tutto sembrava abbastanza normale ma il tempo sul giro non esiste, e questo non mi piace per niente“.

In ultimo Piastri ha detto: “Domani penserò al Campionato? La situazione è quella che è. La cosa più importante sarà ritrovare il passo“.