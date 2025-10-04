Dove vedere in tv la F1 oggi, GP Singapore 2025: orari Sky e TV8, programma 4 ottobre, streaming

Oggi, sabato 4 ottobre, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end del GP di Singapore, diciottesimo round del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Marina Bay si assisterà a un day-2 in cui saranno diversi i punti di domanda e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà l’ambita pole-position.

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 11.30 E ALLE 15.00

Su una pista come quella asiatica la conquista della p.1 sarà di capitale importante, viste le difficoltà nel superare in gara. Massimizzare la prestazione nel giro secco sarà fondamentale per il peso della track-position. A questo proposito, la Ferrari spera di trovare la quadra in vista del time-attack, dopo un day-1 molto complicato per la scuderia di Maranello.

Il monegasco Charles Leclerc, oltre alle problematiche del set-up, ha dovuto fare i conti con un crash in pit-lane. Un unsafe release costato il contatto con la McLaren del britannico Lando Norris. Per fortuna di Charles, solo una multa di 10mila euro per il team, ma nessuna posizione in griglia. Per quanto concerne Lewis Hamilton, il britannico non ha ancora messo insieme i pezzi per estrarre il potenziale della vettura.

Il sabato del week end del GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). È prevista la differita in chiaro su TV8 e TV8.it delle qualifiche, mentre la trasmissione della FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

Sabato 4 ottobre (orari italiani)

Ore 11.30-12.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 15.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); è prevista la copertura in chiaro e in differita delle qualifiche odierne su TV8, mentre le prove libere 3 saranno esclusiva di Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; è prevista la copertura in chiaro e in differita delle qualifiche odierne su TV8.it, mentre le prove libere 3 saranno esclusiva di Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

Sabato 4 ottobre

Ore 18.00 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.