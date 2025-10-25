F1 oggi in tv, GP Messico 2025: orari FP3 e qualifiche, streming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 25 ottobre, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end del GP dek Messico, ventesimo round del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Città del Messico si assisterà a un day-2 in cui saranno diversi i punti di domanda e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà l’ambita pole-position.

Un contesto molto particolare in cui contendersi la p.1. Ci si trova a fare i conti con l’altura e le diverse condizioni dell’aria potrebbero andare a incidere in termini di affidabilità sulle vetture. Ci si aspetta il solito confronto tra le McLaren e l’olandese Max Verstappen (Red Bull), come è accaduto nelle ultime uscite.

La Ferrari cercherà di inserirsi e magari sorprendere. Nel corso delle prove libere, la velocità della Rossa si è notata più nel corso del time-attack che della simulazione del passo gara. Vedremo se quest’oggi le cose avranno un andamento diverso, in relazione anche a come evolverà la pista.

Il sabato del week end del GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). È prevista la differita in chiaro su TV8 e TV8.it delle qualifiche, mentre la trasmissione della FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

F1 OGGI IN TV

Sabato 25 ottobre (orari italiani)

Ore 19.30-20.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207).

Ore 23.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 26 ottobre

Ore 19.45 F1, Qualifiche – Differita in tv in chiaro.