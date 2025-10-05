F1, il nuovo ordine d’arrivo del GP di Singapore: penalizzato Hamilton, piove sul bagnato per la Ferrari

L’ordine d’arrivo del GP di Singapore 2025, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Marina Bay, è stata modificato un paio di ore dopo l’esposizione della bandiera a scacchi. I commissari di gara hanno infatti inflitto una penalità di cinque secondi a Lewis Hamilton per violazione di track limits: nella parte conclusiva del Gran Premio, infatti, il britannico ha dovuto lottare con i freni della Ferrari e ha tagliato delle chicane, incappando in questa sanzione.

Il sette volte Campione del Mondo aveva tagliato il traguardo in settima posizione, con quattro decimi di vantaggio nei confronti di Fernando Alonso, ma questa penalità lo ha portato alle spalle dello spagnolo. Lewis Hamilton ha così terminato la prova in terra asiatica all’ottavo posto, chiudendo un fine settimana decisamente anonimo. Per il resto non ci sono variazioni: George Russell ha vinto il GP di Singapore con la Mercedes, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

Sesta piazza per Charles Leclerc con l’altra Ferrari, alle spalle della Mercedes guidata da Kimi Antonelli. Chiudono la top-10 la Haas di Oliver Bearman e la Williams di Carlos Sainz. Di seguito il nuovo ordine d’arrivo del GP di Singapore 2025, tappa del Mondiale F1 disputata sul circuito cittadino di Marina Bay.

NUOVO ORDINE D’ARRIVO GP SINGAPORE F1 2025

1. George Russell (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Kimi Antonelli (Mercedes)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Lewis Hamilton (Ferrari), penalizzato di 5” per track limits

9. Oliver Bearman (Haas)

10. Carlos Sainz (Williams)

11. Isack Hadjar (Racing Bulls)

12. Yuki Tsunoda (Red Bull)

13. Lance Stroll (Aston Martin)

14. Alexander Albon (Williams)

15. Liam Lawson (Racing Bulls)

16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

18. Esteban Ocon (Haas)

19. Pierre Gasly (Alpine)

20. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)