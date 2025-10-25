F1, Norris dopo la pole: “Mi sono innervosito nel vedere la Ferrari davanti. Domani voglio vincere”

Non delude le aspettative Lando Norris. Il pilota della McLaren ha infatti centrato la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP del Messico, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento presso l’Autodromo Fratelli Rodriguez.

Grandissima prestazione per il britannico che, nel momento che conta, ha alzato l’asticella fermando il cronometro a 1:15.586, rifilando così 0.262 alla Ferrari di un ottimo Charles Leclerc, secondo davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, terzo con un gap di +0.352. Soltanto ottavo (ma partirà settimo per la penalità di Sainz) il leader della classifica piloti Oscar Piastri che, adesso, può davvero perdere il comando delle operazioni.

Giunto al parco chiuso, il nativo di Bristol ha commentato la sua prova: “Sono veramente felice di essere in pole – ha detto Norris – è passato tanto tempo dall’ultima volta. Non saprei descrivere il mio giro, non sai mai quello che succede mentre lo stai vivendo. Mi sembrava buono, ma al traguardo sono rimasto sorpreso. Mi ero innervosito nel vedere la Ferrari davanti durante il Q3. Mi sono fatto quindi forza“.

Norris ha quindi proseguito: “Ci sarà bagarre in curva 1? Non ci voglio pensare, magari stasera dormirò meglio rispetto ad altre volte. Ho fatto delle belle partenze qui, cercherò di fare il massimo. Quel che certo è che sono qui per vincere. Guarderò avanti, la strada sarà lunga fino in curva 1. La Ferrari va forte, ma non voglio nessuno davanti, vediamo quello che riusciremo a fare“.