F1, Norris brilla sul giro secco in FP1 ad Austin. Buon avvio di Hamilton, problemi tecnici per Leclerc

Lando Norris parte forte al COTA di Austin e firma il miglior tempo nell’unica sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2025, valevole come diciannovesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. 1’33″294 il limite fissato dal britannico della McLaren, che si conferma uno dei grandi favoriti per il prosieguo del weekend texano (formato Sprint).

Nella simulazione di qualifica a fine turno con gomme soft, Norris ha preceduto di 255 millesimi la Sauber di un ispirato Nico Hulkenberg, capace di piazzare la zampata all’ultimo time-attack della FP1. Terzo posto a 279 millesimi dal compagno di squadra per il leader del campionato Oscar Piastri, che ha fatto un po’ di fatica a tenere il passo dell’altra McLaren sia con gomme hard che con la mescola più morbida.

Buoni segnali sul giro secco in attesa della Sprint Qualifying anche per Aston Martin con il quarto posto di Fernando Alonso a 345 millesimi dalla vetta, subito davanti alla Red Bull di un Max Verstappen abbastanza convincente soprattutto con le gomme dure e meno pimpante nel time-attack. Da segnalare la settima piazza a 0.637 di George Russell con la Mercedes, il primo tra chi ha montato gli pneumatici a mescola media per la simulazione di qualifica con un margine di 34 millesimi sulla Ferrari di Lewis Hamilton.

Niente time-attack invece per l’altra Rossa di Charles Leclerc, costretto a terminare in anticipo la sessione per un problema tecnico al cambio della sua SF-25. Nelle retrovie Kimi Antonelli, solo 18° a 1.443 da Norris con la Mercedes ma non usando le soft. Il venerdì di Austin culminerà alle ore 23.30 italiane con l’inizio della Sprint Qualifying, che stabilirà l’ordine di partenza della Sprint in programma domani.

CLASSIFICA FP1 GP USA 2025 F1

1 4 Lando Norris McLaren 1:33.294 22

2 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.255s 23

3 81 Oscar Piastri McLaren +0.279s 25

4 14 Fernando Alonso Aston Martin +0.345s 22

5 1 Max Verstappen Red Bull Racing +0.354s 25

6 23 Alexander Albon Williams +0.626s 26

7 63 George Russell Mercedes +0.637s 26

8 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.671s 24

9 6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.861s 24

10 87 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.039s 26

11 31 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.074s 25

12 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.184s 23

13 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.237s 23

14 18 Lance Stroll Aston Martin +1.316s 23

15 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.325s 24

16 43 Franco Colapinto Alpine +1.359s 24

17 10 Pierre Gasly Alpine +1.371s 23

18 12 Kimi Antonelli Mercedes +1.443s 26

19 55 Carlos Sainz Williams +2.580s 9

20 16 Charles Leclerc Ferrari +2.786s 18