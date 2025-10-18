F1, Max Verstappen: “Una pole position importante, la macchina è stata veloce in ogni settore”

Max Verstappen è soddisfatto dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, ma non si sbilancia troppo in vista di domani. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas il pilota del team Red Bull completa un sabato perfetto. Dopo la vittoria nella Sprint Race, infatti, il quattro volte campione del mondo centra anche la partenza al palo in vista della gara di domani (ore 21.00 italiane) con la chiara intenzione di continuare a mettere pressione alle due McLaren.

Max Verstappen ha firmato la pole position fermando i cronometri sull’1:32.510 rifilando 291 millesimi a Lando Norris (McLaren) mentre è terzo Charles Leclerc (Ferrari) a 297. Quarta posizione per George Russell (Mercedes) a 316 millesimi, quinta per Lewis Hamilton (Ferrari) a 405 mentre è solamente sesto Oscar Piastri (McLaren) a 574. Chiude al settimo posto Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 604, quindi in ottava Oliver Bearman (Haas) a 629, nona per Carlos Sainz (Williams) a 640 e Fernando Alonso (Aston Martin) decimo a 650.

L’olandese è apparso molto concentrato nel corso delle interviste di rito, oggi condotte da David Coulthard: “Diciamo che mi è andata bene oggi – sorride – La macchina è risultata forte in tutti i settori della pista e, vi assicuro, completare un giro perfetto al COTA è davvero complicato. Le condizioni erano davvero severe tra caldo e vento forte. Nel primo settore, per esempio, avevamo il vento al posteriore e nelle curve in successione diventava una vera e propria sfida”.

Nelle battute decisive della Q3 anche un momento difficile, con “Super Max” che ha preso la bandiera a scacchi e non ha potuto effettuare il secondo tentativo: “Sicuramente ho fatto un po’ casino nel giro di lancio ma, per fortuna, è stato sufficiente quello che avevo realizzato in precedenza. Ora testa alla gara di domani”.