F1, Max Verstappen: “Ultime due gare molto positive, ma Singapore sarà il vero banco di prova”

Max Verstappen ha vissuto un mese di settembre particolarmente intenso e ricco di soddisfazioni tra ruote coperte e scoperte, con due vittorie consecutive in F1 a Monza e Baku oltre all’esaltante successo in GT3 nella 4 Ore del Nürburgring al Nordschleife. Il fenomeno olandese si appresta a tornare in azione questo weekend con la sua Red Bull sul circuito cittadino di Marina Bay per il Gran Premio di Singapore 2025, diciottesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno.

“Le ultime due gare sono state molto positive per la squadra. Abbiamo compiuto passi avanti importanti, trovato un buon equilibrio con la vettura e stiamo procedendo nella direzione giusta. Si trattava di circuiti a basso carico aerodinamico dove siamo riusciti a ottenere risultati incoraggianti, ma Singapore rappresenta una sfida diversa e fungerà da vero banco di prova“, dichiara il quattro volte campione iridato al sito ufficiale del Drink Team.

“Il tracciato è impegnativo dal punto di vista fisico per tutti i piloti e la chiave è abituarsi alle condizioni difficili. È una pista cittadina entusiasmante da affrontare, anche se non ho ancora conquistato una vittoria qui, quindi resta una sfida aperta. Per noi sarà fondamentale una prestazione di squadra solida e siamo curiosi di scoprire come andrà questo fine settimana“, aggiunge il figlio di Jos alla vigilia del weekend di Singapore.

Si preannuncia un weekend cruciale per Verstappen, perché se dovesse battagliare ad armi pari con le McLaren anche su una pista da alto carico aerodinamico come quella di Marina Bay allora potrebbe davvero cominciare a mettere sotto pressione la coppia di color papaya composto da Oscar Piastri e Lando Norris per il titolo in vista del finale di stagione.