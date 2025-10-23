F1, Max Verstappen: “Non ho niente da perdere, cercherò di vincere ogni gara fino alla fine”

Si è aperta con il consueto media day la settimana del Gran Premio del Messico 2025, ventesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito dei fratelli Rodriguez di Città del Messico andrà in scena uno dei weekend più importanti del campionato, con la lotta per il titolo ancora aperta. Max Verstappen infatti, dopo la vittoria di Austin, si è portato a 40 punti dalla vetta ed ora minaccia da vicino le McLaren.

L’olandese, già vincitore in Messico cinque volte, avrà ancora una volta l’occasione di guadagnare punti su Oscar Piastri, leader del Mondiale. L’australiano nelle ultime gare è stato tutt’altro che perfetto e le sole 14 lunghezze dal suo compagno di Lando Norris sono la testimonianza delle difficoltà del nativo di Melbourne.

Come riportato da ad.nl, Max Verstappen si è così espresso alla vigilia del GP del Messico: “All’improvviso ho qualcosa da perdere? No, penso che sia sempre lo stesso. Nel peggiore dei casi, arriverò terzo. Nulla cambierà questa situazione. D’ora in poi, cercherò solo di vincere ogni gara, ma è impossibile dire se sarà possibile. Come squadra, sappiamo che dobbiamo rimanere perfetti per avere una possibilità”.

“Se ci riusciremo, sarà una rimonta incredibile. Altrimenti, potremo essere orgogliosi del finale di stagione e andare avanti. Ma questo è qualcosa di cui ci preoccuperemo solo ad Abu Dhabi. Non possiamo permetterci un singolo errore o sfortuna, ma questa squadra ha già dimostrato in passato di saper dare il massimo sotto pressione”, ha poi concluso il quattro volte campione del mondo.