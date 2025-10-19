F1, Max Verstappen: “Ho la possibilità di vincere il Mondiale, dobbiamo continuare così”

Un’altra dimostrazione di forza. Max Verstappen è andato a prendersi la vittoria del GP degli USA, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Austin il pilota oranje della Red Bull, dopo l’affermazione nella Sprint Race e la pole-position, ha chiuso il cerchio con una vittoria che lo riporta ancor di più in auge nella sfida per il titolo iridato.

Il quattro-volte campione del mondo, infatti, dista -40 dalla vetta, grazie alla sua quarta firma negli States in carriera e la 68ª nel proprio percorso agonistico. Alle spalle di Max hanno concluso la McLaren del britannico Lando Norris e la Ferraridel monegasco Charles Leclerc. A completare la top-5 troviamo l’altra SF-25 di Lewis Hamilton e la vettura di Woking dell’australiano Oscar Piastri (leader del Mondiale).

“Week end incredibile. Il passo gara tra me e Lando era molto simile, sono riuscito a fare la differenza nel primo stint. Ho guadagnato un distacco tale da poter girare sempre con aria pulita e gestire le gomme nel migliore dei modi. Grande lavoro della squadra“, le parole dell’olandese.

E quindi ora si può credere nel titolo: “La possibilità c’è, dobbiamo continuare a vincere e proveremo a farlo nelle gare che rimangono“. A cinque fine-settimana del termine, dunque, il fuoriclasse della Red Bull vuole far saltare il banco.