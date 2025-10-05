F1, Max Verstappen: “Gara più difficile di quella che pensavo, ho provato una strategia diversa”

Ci ha provato Max Verstappen a far saltare il banco nel GP di Singapore, tappa del Mondiale 2025 di F1. Condizioni d’asfalto non ideali per via della pioggia che ha caratterizzato l’avvicinamento alla gara. L’asfalto non era dei migliori e per questo in Red Bull hanno cercato di stupire, montando le gomme soft. Lo scopo era quello di avere più aderenza nei primi giri, visto che gli altri avevano optato per le mescole medie.

Il piano non ha funzionato in quanto la partenza non è stata ideale per Max, che non ha potuto attaccare il poleman, George Russell (Mercedes). Da quel momento è stata una gara per gestire le gomme e provare a difendersi, visto il rendimento delle McLaren con Lando Norris che ha provato a insidiare la piazza d’onore dell’olandese

“La pista si è asciugata pochi minuti prima del via e abbiamo optato per qualcosa di diverso. Ci abbiamo provato, pensando che questa scelta potesse essere maggiormente premiante. Tuttavia, la partenza dal lato sporco della pista non ci ha aiutato“, ha analizzato Max.

“Da quel momento è stata una corsa di sopravvivenza ed è stato più difficile di quanto pensavo. Alcune cose non hanno dato le risposte che ci aspettavamo e quindi dovremo analizzare. Tuttavia, anche se avessi avuto più passo non penso che sarei riuscito a vincere“, ha concluso Verstappen.