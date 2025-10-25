F1, Max Verstappen deluso: “Non ha funzionato nulla. Domani? Non andrà bene”

Una furia, pur conservando un certo aplomb. Max Verstappen si è dovuto accontentare solo della quinta posizione nelle qualifiche valide per il GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso l’Autodromo Fratelli Rodriguez.

Qualcosa non è andato nella vettura del pilota Red Bull,t eoricamente speranzoso di poter acciuffare un piazzamento nelle prime due file per poter mettere ancora i bastoni tra le ruote alla McLaren in nome di una rimonta che avrebbe ancora adesso i contorni del mito. Non a caso, l’olandese è apparso non poco nervoso una volta presentatosi ai microfoni della zona mista, dove ha commentato telegraficamente la sua prestazione, al di sotto delle aspettative:

“Non è una questione di grip, anche perché il grip non c’era completamente; tutto quello che non vorresti mai che ci fosse nella macchina, io lo avevo – ha detto Verstappen – Siamo stati lontani nel weekend, oggi abbiamo provato diverse cose e non ha funzionato nulla”.

In ultimo il nativo di Hasselt ha aggiunto: “Abbiamo cercato di trovare una soluzione, non ci siamo riusciti. Domani? Non andrà bene. Vglio dire che finora è stato un disastro”.