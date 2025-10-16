F1, Max Verstappen: “Ad Austin può succedere di tutto, dobbiamo ragionare una gara per volta”

Max Verstappen vuole fare saltare il banco anche al GP delle Americhe, diciannovesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il circuito COTA di Austin, in Texas. Malgrado alcune risposte glissate, i tentativi di minimizzare o di nascondersi, la garra dell’olandese è talmente nota da essere quasi prevedibile.

Dopo aver creduto di essere ormai fuori dai giochi, il pilota della Red Bull ha letteralmente pasteggiato sulle difficoltà delle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, protagonisti per metà stagione di un gioco a due e adesso seriamente minacciati dal comeback del detentore del titolo.

In occasione del media day del giovedì, nel tradizionale incontro riservato alla stampa Verstappen ha tuttavia spostato il focus solo sulla gara statunitense, scrollandosi di dosso tutta la tensione possibile: “Proveremo a vincere – ha detto Verstappen – gli ultimi tre weekend sono stati buoni, anche se a Singapore non siamo riusciti a trarre il massimo. Qui ad Austin è bello guidare ed è anche un weekend con la Sprint, dove tutto può succedere. Questa macchina è diversa dalle altre e non c’è garanzia che vada bene, ma vediamo una gara per volta”.

Il Campione del Mondo ha poi evitato una domanda molto spigolosa, riguardante un suo ipotetico andamento a bordo di una macchina papaya: “Come sarei adesso in classifica guidando la McLaren? Sinceramente non lo so, e non mi sembra neanche il caso di approfondire un discorso come questo. Noi al momento siamo cinquanta e cinquanta. O si vince, oppure si perde, non penso molto al Mondiale. Ragioniamo una gara per volta”.