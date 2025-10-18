F1, Max Verstappen: “Abbiamo vinto, ed è la cosa più importante. Serve lavorare meglio come configurazione”

Prosegue il momento d’oro di Max Verstappen. Il pilota Red Bull ha infatti vinto la Sprint Race valida per il GP delle Americhe, diciottesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend presso il circuito del COTA, ad Austin. Tutto facile per il detentore del titolo che, nello specifico, ha approfittato del disastro targato McLaren, scuderia che ha dovuto fare a meno di Lando Norris ed Oscar Piastri, entrambi fuori per un contatto avvenuto tra di loro in curva 1.

Il nativo di Hasselt, solido e con un gran passo, ha quindi preceduto la Mercedes di George Russell e la Williams di Carlos Sainz. A secco invece le Ferrari. Una volta arrivato al parco chiuso, l’olandese ha commentato quanto fatto:

“La Partenza è stata buona – ha detto Verstappen – poi c’è stata la safety, ci sono voluti alcuni giri per avere un buon passo, questo non va bene, dobbiamo capire perché. Ad ogni modo abbiamo vinto ed è la cosa più importante. Domani dobbiamo essere più bravi a livello di configurazione di gara per battere la McLaren“.

In ultimo Verstappen ha aggiunto: “Dovremmo capire bene come comportarci in qualifica, abbiamo delle idee, speriamo che le cose vadano ancora meglio“.