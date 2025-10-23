F1, Lewis Hamilton: “Stiamo ancora cercando di trovare il meglio dalla macchina, dovrò partire da zero”

Sarà un week end non semplice in Messico per Lewis Hamilton. Il pilota britannico della Ferrari affronterà il 20° appuntamento del Mondiale 2025 di F1 nella consapevolezza di doversi adattare a delle condizioni che mai aveva sperimentato in precedenza con la Mercedes.

La Rossa è una vettura che ha un comportamento diverso dalle altre e in contesto particolare come quello di Città del Messico l’adattamento richiesto sarà un fattore: “La Ferrari è stata molto forte qui l’anno scorso, quindi spero che possiamo mettere a frutto ciò che abbiamo imparato nel 2024. Prevedo che la vettura si comporterà in modo molto diverso da quello che ho sperimentato qui l’anno scorso e gli anni precedenti“, ha dichiarato Lewis.

Fine-settimana in cui Hamilton non sarà alla guida della monoposto di Maranello dalla FP1, lasciando il sedile ad Antonio Fuoco. L’italiano disputerà una delle quattro sessioni di prova destinate ai rookies come previsto da regolamento, e sostituirà il britannico e non Charles Leclerc perché il monegasco ha già ceduto la propria macchina a Dino Beganovic, giovane del Cavallino, in Bahrain e in Austria. “Mi mancheranno le FP1, quindi questo fine settimana devo imparare da zero“, ha commentato Hamilton.

Allargando il discorso, ha aggiunto: “Penso che stiamo ancora cercando di ottenere di più dalla macchina. Nell’ultima gara, credo che abbiamo ottenuto molto. Ma c’è un po’ più di prestazioni, e da pista a pista, è un po’ diverso; non si sa quanto forte sarà ogni pista“,