F1, Lewis Hamilton: “Siamo sulla strada giusta, la squadra ha fatto un ottimo lavoro”

Si conclude con un vero e proprio assolo di Max Verstappen il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2025, diciannovesimo appuntamento del Mondiale F1. L’olandese completa con la vittoria un weekend perfetto, dominando dal primo all’ultimo giro la gara lunga. Il quattro volte campione del mondo, in virtù di questo successo, si porta a 40 punti dalla vetta del Mondiale e torna in lizza per il titolo.

Seconda posizione per la McLaren di Lando Norris, che è stato costretto a superare due volte Charles Leclerc per blindare la piazza d’onore. Terza piazza proprio per la Ferrari del monegasco, che ritrova il podio, il sesto stagionale per la scuderia di Maranello. Ottima performance anche quella di Lewis Hamilton, che chiude in quarta posizione dietro al compagno di squadra.

Ai microfoni di Sky Sport, il britannico ha dichiarato: “È stata una gara difficile. Alla fine è stata chiaramente la strategia più rapida per me. Per quanto mi riguarda, ho perso ovviamente un sacco di tempo. Ero più o meno con loro, prima della sosta di Charles ero con lui, e poi uscire con 10 secondi di ritardo è stato un distacco troppo grande per me da recuperare e non sono riuscito a colmare il distacco. Un po’ sfortunato da questo punto di vista, ma considerando che non abbiamo migliorato la vettura, essere in una posizione più o meno favorevole dimostra che la squadra ha fatto un lavoro davvero ottimo questo fine settimana. Spero che tutti in fabbrica siano contenti. Siamo decisamente sulla strada giusta. Sono molto vicino, non ancora sul podio, ma continuerò a provarci”.