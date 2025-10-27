F1, Lewis Hamilton: “Ho fatto un’ottima partenza, alcuni hanno tagliato e non sono stati penalizzati…”

Domenica stregata a Città del Messico per Lewis Hamilton, che ha visto sfumare una delle opportunità più importanti della stagione per ottenere il primo podio della sua nuova avventura con la Ferrari. Il quarantenne inglese, terzo in griglia, ha pagato a caro prezzo un paio di episodi negativi non andando oltre un deludente ottavo posto al traguardo.

“Ho fatto un’ottima partenza, frenando in curva 1 ero in seconda posizione, sono riuscito a percorrere curva 1-2-3 senza andare fuori pista, mentre altri hanno tagliato poi hanno mantenuto le posizioni guadagnate e non sono stati penalizzati“, spiega il sette volte campione iridato ai media soffermandosi sul caos della partenza che ha visto l’altro ferrarista Charles Leclerc tagliare la chicane restituendo poi la posizione al pole-man Lando Norris ma non a Lewis.

Hamilton si è lamentato a lungo via radio di questa situazione, ma la Direzione Gara non è mai intervenuta in tal senso, mentre pochi giri più tardi il “Re Nero” è stato attaccato dalla Red Bull di Max Verstappen ingaggiando un duello durissimo. Il ferrarista ha commesso un errore in curva 4, finendo lungo in staccata e non seguendo correttamente la stradina elaborata dalla FIA per queste occasioni, per poi mantenere la sua terza posizione traendo evidentemente un vantaggio.

I commissari lo hanno punito con una penalità di 10 secondi che ha distrutto sostanzialmente la sua corsa al podio: “Ho bloccato l’anteriore e sono andato nella via di fuga, ma era il posto più polveroso del mondo. I commissari hanno stabilito che la vettura stava viaggiando a una velocità troppo elevata per consentirmi di utilizzare la via di fuga prescritta e, per questo motivo, avevo una giustificazione valida per non aver rispettato l’istruzione del Direttore di Gara. È un weekend così, ho perso ancora delle posizioni, ma ci sono comunque degli aspetti positivi“, dichiara il nativo di Stevenage.