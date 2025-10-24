F1, Leclerc il più veloce davanti ad Antonelli in FP1 a Città del Messico. Tanti rookie in pista

Charles Leclerc comincia bene il weekend all’Autodromo Hermanos Rodríguez e realizza il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2025, valevole come ventesimo e quintultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Un riscontro ancora poco significativo, per via dell’asfalto ancora sporco e della presenza in pista di nove “rookie” che hanno preso il posto dei titolari.

Il monegasco della Ferrari si è messo comunque a dettare il passo nella simulazione di qualifica con gomme soft in 1’18″380, dimostrando anche un discreto ritmo (ma con pochi veri riferimenti per poterlo valutare) nel long-run di fine turno. FP1 positiva anche per il 19enne bolognese Kimi Antonelli, che si è attestato in seconda posizione con la sua Mercedes a 107 millesimi dalla vetta trovando presto un ottimo feeling con la macchina sul tracciato centramericano.

La Sauber, unico dei dieci team a schierare entrambi i piloti titolari, ne ha approfittato per piazzare due macchine nella top5 con Nico Hulkenberg 3° a 0.380 e Gabriel Bortoleto 5° a 0.536. Tra i due si è inserito in quarta piazza il leader del campionato Oscar Piastri, 4° a 0.404 con la McLaren effettuando però un long-run di alto profilo rispetto ai competitor in pista.

Assenti gli altri pretendenti al titolo Lando Norris e Max Verstappen, con quest’ultimo che è stato sostituito brillantemente da un Arvin Lindblad capace di firmare il sesto tempo assoluto a 0.617 dalla testa precedendo l’altra Red Bull di Yuki Tsunoda, 8° a 0.710. Ultima posizione per la seconda Ferrari guidata dall’italiano Antonio Fuoco (vincitore della 24 Ore di Le Mans 2024), che ha preso il posto di Lewis Hamilton accusando un gap di quasi due secondi e mezzo da Leclerc.

CLASSIFICA FP1 GP MESSICO 2025 F1

1 Charles Leclerc Ferrari 1:18.380

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.107

3 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.380

4 Oscar Piastri McLaren +0.404

5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.536

6 Arvid Lindblad Red Bull Racing +0.617

7 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.658

8 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.710

9 Franco Colapinto Alpine +0.951

10 Alexander Albon Williams +1.004

11 Isack Hadjar Racing Bulls +1.029

12 Fernando Alonso Aston Martin +1.092

13 Patricio O’Ward McLaren +1.300

14 Frederik Vesti Mercedes +1.309

15 Paul Aron Alpine +1.482

16 Ryo Hirakawa Haas F1 Team +1.693

17 Ayumu Iwasa Racing Bulls +1.773

18 Luke Browning Williams +1.930

19 Jak Crawford Aston Martin +1.991

20 Antonio Fuoco Ferrari +2.474