F1, Lando Norris: “Un secondo posto importante per il campionato! Che battaglia con Leclerc…”

Lando Norris può sorridere dopo aver chiuso al secondo posto il Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas il pilota del team McLaren ha centrato una piazza d’onore comunque importante, andando a recuperare punti importanti a Oscar Piastri in ottica corsa al titolo.

La vittoria è andata a uno straordinario Max Verstappen che ha preceduto Lando Norris per 7.9 secondi, mentre completa il podio Charles Leclerc a 15.3. Quarta posizione per Lewis Hamilton a 28.5, quinta per Oscar Piastri a 29.6 mentre in sesta troviamo George Russell a 33.4. Chiude al settimo posto Yuki Tsunoda a 52.7, ottavo Nico Hulkenberg a 57.2, quindi nono Oliver Bearman a 1:04 mentre completa la top10 Fernando Alonso a 1:10.

Al termine della gara sulla pista texana il pilota inglese ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Un secondo posto arrivato dopo una lunga lotta con Charles Leclerc. Abbiamo battagliato duramente per quella posizione. Pensavo sarebbe stata più semplice, ma il sorpasso è arrivato solamente nel finale. Nel complesso un duello divertente”.

Lando Norris fa poi il riassunto della sua gara: “Un secondo posto che potrebbe essere importante a livello di campionato. La macchina andava bene, specialmente con le gomme fresche. Quando insegui un rivale si scaldano e tutto si complica”.