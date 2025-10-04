F1, Lando Norris: “Red Bull si lamenta sempre, devo cercare di guadagnare più punti possibile”

Si conclude con la pole position di George Russell la qualifica del Gran Premio di Singapore 2025, diciottesimo appuntamento del Mondiale F1. Il britannico, oggi alla guida di una Mercedes sorprendentemente veloce ed efficace, ha stampato il crono di 1:29.158, anticipando tutti gli avversari ed ottenendo così la settima partenza al palo della sua carriera.

Seconda piazza per Max Verstappen che paga 182 millesimi dalla migliore prestazione. Terza posizione per la McLaren di Oscar Piastri (+0.366) oggi non particolarmente incisivo nelle qualifiche. Quarto posto per un ottimo Andrea Kimi Antonelli (+0.379), in lizza anche per la prima fila con una Mercedes oggi superiore.

Solo quinto un deludente Lando Norris, che chiude il suo Q3 a 428 millesimi dalla vetta. Il britannico, accusato anche da Verstappen di aver ostacolato il suo giro, ha dichiarato: “Beh, alla Red Bull si lamentano sempre. Non l’ho visto, guidava dietro di me, questo sì. Ma ero ancora in testa di qualche secondo. Quindi secondo me era tutto normale. Devo cercare di guadagnare più punti possibile, ma sono dietro ai miei avversari sulla griglia. E qui è piuttosto difficile sorpassare”.

“Forse altri stanno facendo meglio di noi, arrivando primi. La macchina è ancora buona, la migliore della stagione, ma questa pista è diversa, con temperature diverse, e gli altri stanno facendo meglio . Chiaramente abbiamo del lavoro da fare. Forse è tardi nella stagione per dirlo, ma ci sono cose che dobbiamo migliorare per il prossimo anno. Questa potrebbe essere la gara più noiosa dell’anno o la più emozionante. Devo attaccare ; al momento non ho molti punti”, ha poi concluso il pilota McLaren.