F1, Lando Norris: “Non ho voluto rischiare troppo in ottica Mondiale, il passo era buono”

Lando Norris si riscatta parzialmente dopo una brutta qualifica e ottiene un buon terzo posto nel Gran Premio di Singapore 2025, valevole come diciottesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren ha salvato il suo weekend nella partenza della gara, superando la Mercedes di Kimi Antonelli e soprattutto l’altra MCL39 di Oscar Piastri con una manovra piuttosto aggressiva.

Il 25enne di Bristol non è riuscito poi a passare la Red Bull di Max Verstappen, dovendosi accontentare della terza moneta: “Non è andata troppo male oggi. Gara sicuramente molto difficile, ero concentrato solo nel non commettere errori ma anche Max non ne ha fatti. Ho avuto alcune possibilità, ma sarebbe stato un rischio tropo esagerato anche in ottica Mondiale“, le sue parole a fine gara.

“Il passo era buono, ma mi sarebbe piaciuto molto riuscire a prendere Russell e lottare con lui, metterlo sotto pressione. Sono comunque contento per come è andata visto che abbiamo vinto anche il titolo costruttori“, aggiunge a proposito del bilancio finale del weekend a Marina Bay.

Lando ha poi commentato così il contatto con Piastri nel primo giro: “La pista era ancora scivolosa. Queste sono le gare. Ero all’interno e c’è stata una piccola collisione. Avrei preferito lottare di più in generale per tutta la gara, ma penso di aver dato tutto e sono contento comunque di come è andata“.