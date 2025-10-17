F1, Lando Norris: “Mi sarebbe piaciuta la pole position, ma sul passo gara siamo più forti”

Prosegue la battaglia iridata per la F1. Scattato il weekend dedicato al GP degli Stati Uniti: ad Austin nella notte italiana sono andate in scena le qualifiche per la prova sprint che hanno visto al comando Max Verstappen. L’alfiere della RedBull è andato a precedere i primi due della classifica mondiale, le due McLaren.

Secondo posto con il tempo di 1:32.214 per Lando Norris: il britannico ha chiuso a soli 71 millesimi di ritardo dal neerlandese ed andrà sicuramente all’assalto, sin dalla prima curva, del rivale.

Le parole di Norris: “Certo, mi sarebbe piaciuto essere in pole position, ma non è una sorpresa per noi essere stati solo un po’ più lenti rispetto alla Red Bull ultimamente, quindi sono comunque abbastanza soddisfatto. Non so di quanto fossi distante, ma probabilmente c’erano un paio di cose che avrei potuto migliorare qua e là, e ho preso qualche buca nel modo sbagliato, ma questa è la difficoltà di questo circuito. A parte questo, sono felice”.

Guardando a domani: “Normalmente il nostro passo gara è un po’ migliore. Per tutta la stagione abbiamo faticato nelle qualifiche, soprattutto quando i tempi sono molto ravvicinati, come è stato oggi. Per cui non dico che sia una sorpresa, ma abbiamo maggiori speranze per la gara di riuscire a riscattarci e tornare davanti”.